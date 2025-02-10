Sivas'ta İlk Kar Festivali Snowfest Coşkusu - Son Dakika
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Sivas'ta İlk Kar Festivali Snowfest Coşkusu

Sivas\'ta İlk Kar Festivali Snowfest Coşkusu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen Snowfest kar festivalinde snowboard gösterileri, kardan adam yarışması ve halk oyunları ile katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, kış aylarında da festivallerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

10.02.2025 12:27  Güncelleme: 12:31
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SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde Snowfest adı altında kar festivali düzenlendi. Festivalde snowboard, kardan adam yarışması yapılırken, katılımcılar kar üzerinde halay ve horon çekerek eğlendi.

Akıncılar Belediyesi tarafından bu sene ilk kez Snowfest adı altında kar şenliği düzenlendi. Festivale Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivale katılanlar snowboard, kardan adam yarışması gibi etkinlikleri izleme imkanı buldu. Ayrıca kar üzerinde halay ve horon çekenler, doyasıya eğlendi. Festivalde katılımcılara köfte ve sucuk ikramında bulunuldu. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, festivallerin sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da yapılması gerektiğini, insanların bu tarz eğlencelere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Haber-Kamera: Oğuzhan ÇİFCİ/AKINCILAR(Sivas),

Kaynak: DHA

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