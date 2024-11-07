Sivas'ta İlk Kızılötesi Lens Üretildi - Son Dakika
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Sivas'ta İlk Kızılötesi Lens Üretildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve ASELSAN, Türkiye'de ilk kızılötesi lensi üretti.

07.11.2024 23:10
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Sivas'ta bilim insanlarından büyük başarı: İlk kızılötesi lens üretildi

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ASELSAN Sivas ortaklığında ilk kez bir üniversite tarafından kızılötesi lens başarıyla üretildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Üniversite bünyesinde 2020 yılında çalışmalara başlayan ve 2024 yılında meyvesini alan Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezinde görevli Türk bilim insanları büyük bir başarı elde etti. Çok ince bir hassasiyetle çalışılan merkezde SBTÜ ve ASELSAN Sivas ortaklığında Türkiye'de bir üniversite tarafından ilk kez kızılötesi lens üretildi. İlk etapta üretilen 20 lens ASELSAN Sivas'a teslim edildi. Üretilen lensler ileri teknoloji görüntülemede kullanılacak.

"Şu anda lenslerimiz dürbünlerin içerisine yerleştirilmiş durumda"

Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Doğan, üretilen lenslerin dürbünlerin içerisine yerleştirildiğini söyleyerek, " 2020 yılında bu proje ile uğraşmaya başladık. 2024 yılında da bu merkezi faaliyete geçirdik. Faaliyete geçirdikten sonra Savunma Sanayi şirketleriyle sürekli irtibat ve işbirliği halindeydik. Lens üretimi konusunda de ASELSAN'ın kendi projeleri var. Buradaki merkezimizin ana konfigürasyonu termal bölge üzerine. İlk etap lenslerimizi üreterek faaliyete aldık. Üretimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi, kalite kontrol birimlerinden tek tek geçti. Şu anda lenslerimiz dürbünlerin içerisine yerleştirilmiş durumda. Savunma sanayisinde özellikle termal görüntüleme sistemlerinde kullanılacak bu lenslerimiz. 3, 5, 8, 12 dediğimiz yakın, orta, uzak ve kızılötesi bölge dediğimiz bölgeler var. Kimisi termal görüntüleme için, kimisi de lazer takip sistemleri dediğimiz güdümlü sistemlere yerleştirilen ve yüksek sıcaklıklara göre ayarlanmış sistemler. Hangi sisteme göre üretilirse ona göre üretim yapılıp kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

"Lenslerin bir kısmı da farklı sistemlere entegre edilebilir"

Lenslerin bir kısmının farklı sistemlere entegre edilebileceğini söyleyen Doğan, " Hali hazırda bu sistem ile ilgili Kanada ile yaşadığımız problem duyulmuştur. Dolayısıyla ASELSAN bunu kendi bünyesinde geliştirdi. Buradaki optiklerin tamamını kendi bünyesinde üretmeye çalışıyor. Burada kullanılan lenslerin bir kısmı da farklı sistemlere entegre edilebilir. ASELSAN'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere yerli optikleri entegre ediyoruz. Bizim buradaki amacımız onların üretemediği ürünleri yeni kaplama reçeteleri geliştirerek firmalarımıza destek olmak. Asıl hedefimiz bu. Bu konuda da firmalarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Aselsan, Eğitim, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta İlk Kızılötesi Lens Üretildi - Son Dakika

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