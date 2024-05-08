Sivas'ta işletmeci düğün yapacak çiftlere yüzde 40 indirim sağlıyor - Son Dakika
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Sivas'ta işletmeci düğün yapacak çiftlere yüzde 40 indirim sağlıyor

Sivas\'ta işletmeci düğün yapacak çiftlere yüzde 40 indirim sağlıyor

Sivas'ta bulunan bir balo ve davet salonu işletmecisi, düğün yapacak çiftlere destek amacıyla salonunu yüzde 40 indirimli kiralayacağını duyurdu. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamada, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in çağrısına uyarak indirim protokolü imzalayan işletmeciye teşekkür edildi. İndirimli kiralama kampanyası, genç çiftlere düğün hazırlığı sürecinde önemli bir katkı sağlayacak.

08.05.2024 12:43
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Sivas'ta bir işletmeci düğün yapacak çiftlere destek amacıyla salonunu yüzde 40 indirimli kiralayacak.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in evlenecek çiftlere özel sektörün de destek vermesi yönündeki çağrılarına Sivas'taki esnaf duyarsız kalmadı.

Balo ve davet salonu işletmecisi Ahmet Budaklı, SESOB Başkanı Hakan Demirgil'i ziyaret ederek, indirim protokolü imzaladı.

Demirgil, örnek davranışından dolayı Budaklı'ya teşekkür ederek, "Bu yıl dünya evine girecek gençlerimize destek olmak için firmalar da esnafımız da elini taşın altına koymalı, çiftlere özel kampanyalarla destek olmalı." ifadesini kullandı.

Budaklı'nın salonunda çiftlere yüzde 40 indirim uygulanacağını belirten Demirgil, şunları kaydetti:

"İşletmecimiz Ahmet Budaklı ile yapmış olduğumuz girişimler ve istişareler sonucunda çiftlerimize yüzde 40 salon ücretinde indirim yapacak. Bu indirim zor şartlarda düğün hazırlığı yapan çiftlerimize de önemli katkı sağlayacaktır. Aynı hassasiyeti diğer salonlarımız ve sektördeki esnafımızdan da bekliyoruz. Hassasiyetinden dolayı Budaklı'yı tebrik ediyorum."

Budaklı da salonlarında düğün yapacak çiftlere yüzde 40 indirim yapacaklarını aktararak, gençlerin her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta işletmeci düğün yapacak çiftlere yüzde 40 indirim sağlıyor - Son Dakika

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