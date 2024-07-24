Sivas'ta Kaçak Silah Operasyonu: 3'ü Kuru Sıkı 6 Tabanca Ele Geçirildi

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Sivas'ta düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3'ü kuru sıkı 6 tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonda 7 ev, iş yeri ve 4 araçta arama yaptı.

Aramada 3'ü kurusıkı 6 tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.