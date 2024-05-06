Sivas'ta Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu Oluşturuldu - Son Dakika
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Sivas'ta Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu Oluşturuldu

Sivas\'ta Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu Oluşturuldu

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) bünyesinde Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu (Baciyan-ı Sivas) oluşturuldu. Kurulun tanıtım toplantısına AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun'un eşi Lütfiye Uzun ve diğer yetkililer katıldı. Kurulun amacı, kadın esnafların bir araya gelerek sorunlarını tartışmak ve girişimcilik kültürünü geliştirmek.

06.05.2024 14:53  Güncelleme: 14:56
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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) bünyesinde Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu (Baciyan-ı Sivas) oluşturuldu.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, kurulun oluşmasının ardından tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun'un eşi Lütfiye Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu, SESOB Başkanı Hakan Demirgil ve eşi Fatma Demirgil, oda başkanları ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Toy, Türkiye genelinde ilk kez Sivas'ta gerçekleştirilen kurulun gurur verici olduğunu belirtti.

Kadınların her alanda yer alması gerektiğini vurgulayan Toy, "Sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke için kadınlarımızın da güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum sloganıyla inşallah Sivas'ta güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

SESOB Başkanı Demirgil ise kadın esnafların bir araya gelecekleri, sorunlarını ve sıkıntılarını tartışabilecekleri bir kurul oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

SESOB Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu Başkanı Büşra Pala da kurulun çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Pala, il merkezi ve ilçelerde aktif çalışan kadın esnaf ve sanatkarlar arasında girişimcilik kültürü oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, girişimcilik potansiyeli olan kadınları tespit etmek, düşünce, fikir ve projelerinin ticarileştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak, girişimci kadınların esnaf olma süreçlerinde onlara her türlü desteği sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu Oluşturuldu - Son Dakika

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