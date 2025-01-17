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Sivas'ta Kadınlar Daha Fazla Okuyor

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Sivas'ta kadınların okuma oranı yüzde 39, erkeklerde ise yüzde 21. Kadınlar 1.5 kat daha fazla okuyor.

17.01.2025 13:46
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Sivaslı kadınlar erkeklere oranla daha fazla okuyor

SİVAS - Sivas'ta yetişkin kadınların erkeklere göre daha fazla kitap okuma oranına sahip olması dikkat çekti. Sivas Halk Kütüphanesi Müdürü Serhan Kaburcuk, kadınlardın yüzde 39'luk okuma oranı ile daha fazla kitap okuduğunu belirtti. Geriye kalan yüzde 61'lik dilimi ise yetişkin erkekler ve çocuklar oluşturuyor.

Sivas'ta 2015 yılında hizmete açılan Sivas il halk Kütüphanesi'nin 2024 yılı verilerine göre kadınların erkeklere göre daha fazla kitap okuduğu ortaya çıktı. Yetişkin erkeklerin okuma oranı yüzde 21 iken kadınlarda bu oran yüzde 39 oldu. Kalan yüzde 40'lık dilimi ise çocuklar oluşturdu. Kadınların erkeklerden 1.5 kata daha fazla kitap okuma oranlarına sahip olduklarını belirten Sivas İl Halk Kütüphanesi Müdürü Serhan Kaburcuk," 2024 yılında yaklaşık 62 bin kitabımızı okuyucu kitleye ödünç verdik. Bu okuyucu kitlenin yüzde 39'luk kısmını kadın okuyucularımız, yüzde 21'lik kısmını erkek okuyucularımız oluştururken geriye kalan kısmı ise çocuk okuyucularımıza hizmet olarak verdik" ifadelerine yer verdi.

"Kadınlar daha fazla okuyor"

Okuyucu kitlenin yüzde 39'luk kısmını kadınlardan oluştuğunu belirten Kaburcuk,"Sivas il halk kütüphanesi olarak 2024 yılında yaklaşık 62 bin kitabımızı okuyucu kitleye ödünç verdik. Bu okuyucu kitlenin yüzde 39'luk kısmını kadınlar, yüzde 21'lik kısmını erkek okuyucularımız oluşturuyor. Geriye kalan kısmını da çocuk okuyucularımıza hizmet olarak verdik. Yılda 12 ay hizmet vermekteyiz ve her dönemde kitap okuma oranlarında artışlar ve azalmalar yaşanabiliyor. 2024 yılında Sivas merkez nüfusunun da yüzde 6'lık bir kısmına kitap ödünç verdik. Kütüphanemizde yaklaşık 118 bin tane eserimiz bulunuyor. Bu eserlerimizden yaklaşık 25 bini çocuk kitabı, geriye kalan kısım ise yetişkinlerin okuyabileceği kitaplar olarak kütüphanemizde yer almaktadır. Kütüphanemizi günde ortalama 3 bin vatandaşımız ziyaret ederek eserlerimizden faydalanıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız da kütüphanemiz sıkça ziyaret ederek buradaki eserlerden faydalanıyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklar anneleri ile geliyor"

Türkiye genelinde en çok kitap sayısına sahip üçüncü halk kütüphanesi olduklarını söyleyen Kaburcuk, "Kütüphanemizin yaklaşık 100 bin üyesi bulunmakta ve bu da il nüfusumuzun yüzde 25'lik kısmına denk geliyor. 2024 yılında 824 bin vatandaşımız kütüphanemizi ziyaret ederek buradaki kitaplardan faydalandı. Ödünç verdiğimiz kitaplara ve istatistik verilere bakarak kadınların erkeklerden 1.5 kat daha fazla kitap okuma oranına sahip olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye'deki halk kütüphaneleri arasında en çok kitap sayısına sahip üçüncü kütüphane konumundayız. 5 ve 8 yaş aralığındaki çocuklarımıza hitaben Sivas İl Halk Kütüphanesi olarak 2024 yılında 902 tane kültürel ve sosyal etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikleri düzenleme amacımız ise çocuklarımıza küçük yaşta kitap okuma alışkanlığını ve kütüphane sevgisini aşılamaktı. Anneleri ile kütüphaneye gelerek üye olan çocuklar, kitap okuma ve kütüphane sevgisini küçük yaşta kazanıyorlar "dedi.

Sivas\'ta Kadınlar Daha Fazla Okuyor
Kaynak: İHA

Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Sivas, Son Dakika

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