Sivas\'ta kamyonla otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

H.Ö. (69) idaresindeki 34 PB 8324 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Direkli Bedirli Kavşağı'nda, E.Ö'nün (52) kullandığı 26 E 1421 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan S.Ö'nün (66) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü H.Ö. ile otomobildeki S.Ö. (69) ve E.Ö. (58) Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.