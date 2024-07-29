Sivas'ta kamyonla otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta kamyonla otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas\'ta kamyonla otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

29.07.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

H.Ö. (69) idaresindeki 34 PB 8324 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Direkli Bedirli Kavşağı'nda, E.Ö'nün (52) kullandığı 26 E 1421 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan S.Ö'nün (66) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü H.Ö. ile otomobildeki S.Ö. (69) ve E.Ö. (58) Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yıldızeli, Jandarma, trafik, Sivas, AFAD, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta kamyonla otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta kamyonla otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement