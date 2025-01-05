Sivas'ta Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Kar Yağışı Etkili

Sivas\'ta Kar Yağışı Etkili

Sivas'ta kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı, ekipler temizleme ve mücadele çalışmaları yapıyor.

05.01.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, merkezde kar temizleme çalışması yaparken Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

Ayrıca, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Zirve kısımlarında sisin de etkisiyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
15:05 Öğretmenevi bahçesinde insan kemikleri bulundu Öğretmenevi bahçesinde insan kemikleri bulundu
14:09 DEM Partili Hatimoğulları’ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
10:34 Dünya devi Türkiye’de İHA fabrikası açıyor Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor
10:30 Galatasaray Icardi’nin yerini dolduracak ismi buldu Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:03 Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 18:35:54. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.