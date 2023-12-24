Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklığı 1 dereceye düştü, kent merkezinde yoğun kar yağışı yaşandı.

Sivas'ta aniden başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte, şiddetli fırtına yerini kara bıraktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken, kimi vatandaşlar da yağan karı fırsat bilerek kartopu oynadı. Yer yer 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ile birlikte Tarihi Kent Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağı düşünülüyor.