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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

Sivas'ta hava sıcaklığı 1 dereceye düştü, kent merkezinde yoğun kar yağışı yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte güçlük çekti. Kar yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken, kimi vatandaşlar da kartopu oynadı. Tarihi Kent Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

24.12.2023 - 18:51,
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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklığı 1 dereceye düştü, kent merkezinde yoğun kar yağışı yaşandı.

Sivas'ta aniden başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte, şiddetli fırtına yerini kara bıraktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken, kimi vatandaşlar da yağan karı fırsat bilerek kartopu oynadı. Yer yer 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ile birlikte Tarihi Kent Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağı düşünülüyor.

Sivas\'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
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