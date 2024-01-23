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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 24 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 24 kişi taburcu edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 24'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sivas\'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 24 kişi taburcu edildi
23.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:44
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SİVAS'ın Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 24'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Zara- Suşehri yolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. E.D. idaresindeki 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araç ile Y.T yönetimindeki 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, araçlardaki 1'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan yaralılardan 24'ü taburcu edildi. Hafif ticari araç sürücüsü E.D ile minibüsteki yolculardan Y.K'nin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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