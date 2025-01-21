Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelin alt katında kadın kayak sporcularının dinlenme odasında, nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada, antrenörler Kibar Genç, Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı. Kibar Genç'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Kayak Merkezi'nde Patlama: 4 Yaralı - Son Dakika
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