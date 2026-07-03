Sivas'ta Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivas'ta Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas\'ta Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
03.07.2026 15:18
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Gemerek'te Kızılırmak'a kapılan Gülseren Şahin'i bulmak için 157 kişilik ekip arama yapıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde dün ırmakta bulundukları sırada şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapılan??????? 15 yaşındaki Gülseren Şahin için başlatılan arama çalışmalarına, Sivas ve Samsun AFAD, Sivas İl Jandarma Komando Bölüğü, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Malatya Jandarma Arama Kurtarma ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığından 157 kişilik ekip katıldı.

Dalgıç ekipler ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen Zerda (13) ve Gülseren Şahin, dün ırmakta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı.

Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kaybolmuş, ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Gemerek, Güncel, Çocuk, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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