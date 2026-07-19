Sivas'ta Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Kaza: 6 Yaralı

Sivas\'ta Kaza: 6 Yaralı
19.07.2026 01:21
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte 58 DH 074 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Sivas, Kaza, Son Dakika

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