Sivas'ta Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas'ta Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas\'ta Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti
20.02.2026 10:50
Sivas'ta teravih namazına giden Nadiye ve Zeliha Akalın'a otomobil çarptı, ikisi de yaşamını yitirdi.

SİVAS'ta teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Nadiye Akalın (78) ile gelini Zeliha Akalın (57), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki Ali Muhtar Camisi'ne teravih namazına giden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin ve kayınvalide yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın'ın hayatını kaybetti. Yaralanan gelini Zeliha Akalın ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeliha Akalın da kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü F.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

