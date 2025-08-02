Sivas\'ta Kına Gecesinde Bıçaklı Kavga: 15 Yaralı

SİVAS'ta bir kına gecesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 15 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında yapılan kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması ile tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada sonradan hastaneye gidenlerle birlikte davetlilerden toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü, diğerlerinin genel durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.