Kabus can aldı! 3 çocuk yetim kaldı - Son Dakika
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Kabus can aldı! 3 çocuk yetim kaldı

Kabus can aldı! 3 çocuk yetim kaldı
15.06.2026 09:27
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören 52 yaşındaki Lokman Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sivas'ta yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kene vakalarından acı haberler gelmeye devam ediyor. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez, kene ısırması sonucu yakalandığı değerlendirilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayata veda etti.

BİR HAFTA ÖNCE KENE TUTUNDU

Edinilen bilgilere göre, köyünde hayvancılık faaliyetleriyle ilgilenen 52 yaşındaki Lokman Sönmez'in vücuduna yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Kene temasından bir süre sonra halsizlik ve yüksek ateş gibi belirtilerle rahatsızlanan Sönmez, durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından hızla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kabus can aldı! 3 çocuk yetim kaldı

YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan talihsiz adam, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, doktorların günlerdir süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Lokman Sönmez'in cenazesi, hastanedeki yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. Sönmez'in cenazesinin Çaylı köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Koyulhisar, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Çocuk, Sivas, Son Dakika

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