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Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümenleri Belirlendi

Sivas\'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümenleri Belirlendi

Sivas'ta Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında encümen üyeleri belirlendi. Toplantıda, birlik başkanı ve genel sekreteri tarafından faaliyet raporu sunuldu ve yatırım çalışmaları hakkında bilgi verildi. Oylama sonucunda, Ali Günay ve Mustafa Deveci birlik encümen üyesi seçildi. Ayrıca, Karamehmetoğlu köyü muhtarı Necati Ateş ve Bingöl köyü muhtarı Gazi Yalçın da birliğe üye olarak seçildi. Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı ve il genel meclisi üyeleri ile köy muhtarları da katıldı.

08.05.2024 15:51
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Sivas'ta Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısından encümenler belirlendi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Şakir Öner Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Birlik Genel Sekreteri İbrahim Turan, birliğin 2023 faaliyet raporunu sundu, 2024 yılı yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, il genel meclisi üyelerinden Ali Günay 96 oy ve Mustafa Deveci 85 oy alarak birlik encümen üyesi oldu. Karamehmetoğlu köyü muhtarı Necati Ateş ile Bingöl köyü muhtarı Gazi Yalçın da Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçildi.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla'nın yanı sıra, merkez il genel meclisi üyeleri ile köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümenleri Belirlendi - Son Dakika

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