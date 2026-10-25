Sivas\'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, küpesini unutan adaya yardım edildi

SİVAS'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu başladı. Sınav merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu, bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişti. Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan bir adaya, kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevliler yardım etti.

Kentte KPSS Ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Bina girişlerinde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik ve sınav belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alındı. Bazı adaylar sınav merkezlerine son dakikalarda yetişti. Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan adaya, görevliler yardım etti. Kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevlilerin yardımıyla küpesini çıkaran aday salona alındı. Sınav merkezlerine gelen bazı adayların ise yanlarındaki eşyaları kapı önlerine bıraktıkları görüldü.