Sivas'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, küpesini unutan adaya yardım edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, küpesini unutan adaya yardım edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas\'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, küpesini unutan adaya yardım edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı; sınav merkezlerinde yoğunluk oluştu, bazı adaylar son dakikalarda yetişti. Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan bir adaya, kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevliler yardım etti ve aday salona alındı.

SİVAS'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu başladı. Sınav merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu, bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişti. Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan bir adaya, kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevliler yardım etti.

Kentte KPSS Ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Bina girişlerinde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik ve sınav belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alındı. Bazı adaylar sınav merkezlerine son dakikalarda yetişti. Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan adaya, görevliler yardım etti. Kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevlilerin yardımıyla küpesini çıkaran aday salona alındı. Sınav merkezlerine gelen bazı adayların ise yanlarındaki eşyaları kapı önlerine bıraktıkları görüldü.

Kaynak: DHA
EğitimGüncelSivasKPSSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
09:46
Sırbistan’da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
Sırbistan'da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:39:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Sivas'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, küpesini unutan adaya yardım edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei