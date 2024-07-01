Sivas'ta Madımak Katliamı'nın 31. yılında anma programı düzenlenecek

(ANKARA) - Sivas'ta 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı'nın 31'inci yılında hayatını kaybedenler yarın Sivas'ta anılacak.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatlarını kaybettikleri Madımak Katliamı'nın 31'inci yıl dönümünde yaşamını yitirenler yarın, Sivas'ta anılacak. Anma programı sabah saat 09.00'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi'nin önünde toplanarak başlayacak.
Katılımcılar buradan Madımak Oteli'nin bulunduğu Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar yürüyecek. Ardından Madımak Oteli'nin bulunduğu Sivas İl Özel İdaresi'ne ait Bilim ve Kültür Merkezi önünde karanfil bırakılacak ve saygı duruşunda bulunulacak.
Sivas'taki anma programına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de CHP heyetiyle katılacak.
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