Sivas'ta Minibüs Devrildi: 7 Yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Zeki Bülbül (48) yönetimindeki 03 AEE 222 plakalı minibüs, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki D-200 kara yolunun Karaboğaz köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, jandarma ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs şoförü ile aynı araçta bulunan Yasin (52), Eyüp (24), Murat (19), Sedef (49), Evin (12) ve Zehra Bülbül (22) yaralandı.
Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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