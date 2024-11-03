Sivas'ta Nadir Ak Kuyruklu Kartal Görüntülendi

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Dev kartal, Sivas'ta görüntülendi

Avrupa'nın en büyük Kartal'ı Sivas'ta görüntülendi

Sivaslı Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye'de nadir görülen ve kanat boyu iki metreyi aşan Ak Kuyruklu Kartal'ı Sivas'ta görüntülemeyi başardı.

SİVAS - Sivaslı Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye'de nadir görülen ve kanat boyu iki metreyi aşan Ak Kuyruklu Kartal'ı Sivas'ta görüntülemeyi başardı.

Sivaslı Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, çektiği yaban hayatı fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor. Zorlu arazi şartlarında fotoğraf makinesiyle yaban hayatını adeta deklanşörle avlayan Aslan, çektiği fotoğraflarla Sivas'ın yaban hayatını gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz günlerde Zara ile Hafik ilçeleri arasında araziye çıkan Aslan, Türkiye'de nadir olarak görülen hayvanı görünce büyük bir heyecan yaşadı. Gökyüzüne bakan Aslan, Avrupa'nın en iri kartalı olan ve ağırlığı 7 kiloyu bulan Ak Kuyruklu Kartal'ı tekrardan görüntülemeyi başardı. Yıllar önce de aynı bölgede görüntülediği bu ihtişamlı kuşu tekrar kamerasına almanın heyecanını yaşayan Aslan, ak kuyruklu kartalın doğanın en büyük ve en etkileyici kuşlarından biri olduğunu ifade etti.

"Avrupa'nın en büyük, en iri kartalıdır"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, " Geçtiğimiz günlerde Ak Kuyruklu Kartal'ı görüntüledim. Yıllar önce yine görüntülemiştim aslında. Aynı bölgede tekrardan karşıma çıktı. Ak Kuyruklu Kartal Avrupa'nın en büyük, en iri kartalıdır. Kanat açıklığı 2 metre ile 2.40 santimetre ye kadar çıkabiliyor. Bir insan boyundan çok daha fazla. 7 kilograma kadar ağırlıkta görülebiliyor. Avladığı hayvanlar arasında genellikle balıklar ağırlıklı olarak görülebiliyor ancak tavşan gibi büyük hayvanları da avlayabiliyor. Oldukça büyük balıkları sudan çıkarıp havalanarak yuvasına götürüp yiyebiliyor. Ben hangi kuşu çekiyorsam o an en çok onu seviyorum. Ak Kuyruklu Kartal da gerçekten çok ihtişamlı" dedi.

"Boyutundan dolayı hayvanın doğal güzelliği çok uzaktan fark edilebiliyor"

Ak Kuyruklu Kartal'ın doğal güzelliğinin uzaklardan fark edildiğine değinen Aslan, " Kuşlarla ilgilenmeyen birini de kendisine hayrana bırakabilecek bir tür. O yüzden bir kuş fotoğrafçısı için ise Ak Kuyruklu Kartal'ı fotoğraflamak da gerçekten büyük bir önem arz ediyor. Boyutundan dolayı hayvanın doğal güzelliği çok uzaktan fark edilebiliyor. İlk çektiğimde de çok heyecanlanmıştım. İnsanların yaban hayvanlarına ilgisi büyük, birçoğu merak ediyor. Bu gibi görüntüleri de paylaştığım zaman güzel geri dönüşler alıyorum. Görüntüler sosyal medyada da oldukça fazla izlendi. Bu hayvanlar bizim birer değerimiz. Bizim topraklarımızda ürüyorlar ve bu coğrafyada, habitatta önemli bir rol oynuyorlar. Zincirin birer halkası bu hayvanlar. Onları en çok tehdit eden şey ise yine biz insanlarız. Yaşadıkları alanlara tarıma arazisi kurarak veya yaşadıkları alanlara insan yapılaşmaları kurarak onları ürkütüyoruz ve üremelerine engel olabiliyoruz. Doğayı yaban hayatını insanlar göz önünde bulundurarak bu yapılaşmaları yaparsa hem doğamız için hem de hayvanlarımız için daha verimli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.