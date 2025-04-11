Sivas'ta Nisan Karı Hayatı Durdurdu

Sivas'ta kar ve tipi etkili oldu, hayat durma noktasına geldi

SİVAS - Sivas'ta Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde ulaşım aksarken, Kayseri- Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası sonrası Sivas'ta kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Müdürlüğünün uyardığı Sivas'ta, tipi etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaza bürünmen kentte hayat durma noktasına geldi. Öte yandan kar ve tipi Gürün ilçesinde de etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı. Tipiye yakalanan vatandaşlar ise bu duruma şaşırdıklarını ifade ederek, Nisan ayında kar ve tipiye yakalanmalarından dolayı zorluk çektiklerini belirttiler.