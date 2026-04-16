Sivas'ta Okul Saldırısı İddiası: Öğrenci Tutuklandı

SİVAS'ta, bazı sanal medya hesaplarında 'okullara yönelik saldırı olabileceğine' dair paylaşımlar üzerine gözaltına alınan 10'uncu sınıf öğrencisi E.A. (17) tutuklandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra bazı sanal medya hesaplarında Sivas'taki okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşımlar yapıldığı iddiası üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada sanal medya platformunun sohbet kanalında 'Bufalo58' kullanıcı ismi ile 'Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız' paylaşımının sanal medyada dolaşıma sokulduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası paylaşımı yapan kullanıcının 10'uncu sınıf öğrencisi E.A. olduğu belirlendi. Şüpheli ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. E.A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A., çıkarıldığı 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.