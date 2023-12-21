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Sivas'ta otobüs durağından karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika
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Sivas'ta otobüs durağından karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Sivas'ta otobüs durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Aktaş'a otomobil çarptı. Aktaş ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas\'ta otobüs durağından karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
21.12.2023 - 20:19,  Güncelleme: 20:21
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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde otobüs durağından yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya (56) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan T.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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