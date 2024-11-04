Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'ndeki kaza, halk otobüsünün araç içi kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, halk otobüsünün kavşağa giren otomobille çarpışması, otobüsteki yolcuların savrulması ve yaşanan panik yer alıyor.
Kentte 2 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında, A.T.A'nın kullandığı 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde çarpışmış, 2'si çocuk 9 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otobüs ve Araç Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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