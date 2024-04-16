Sivas\'ta devrilen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı

Sivas'ta devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü tedavi altına alındı.
Ş.T.B. yönetimindeki 58 HF 677 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Menderes Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-31' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 18 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları aldatıcı yöntemlerle dolandırdığı ve toplamda 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.
ABD ve AB, İsrail'e yönelik saldırının ardından İran'a daha fazla yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıkladı. İsrail ise müttefiklerini Tahran'ın füze programına yaptırım uygulamaya çağırdı. Birleşmiş Milletler'in İran'ın füze programıyla ilgili yaptırımlarının süresi Ekim ayında doldu. İsrail'in Genelkurmay Başkanı, İran'ın saldırısının cevapsız kalmayacağını belirtti. Dünya liderleri ise taraflara itidal çağrısında bulundu.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği 11 boş kovan bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen orman yangınına Yalova ve Bursa'dan gelen ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız meselesi iddiasıyla çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.E isimli kişi bıçakla göğsünden yaralandı. Yaralı, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 86 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Foça açıklarında bir lastik botta yakalanan 14 düzensiz göçmenin yanı sıra, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen başka bir lastik botta da 43 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar ilçesinde ise karada 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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