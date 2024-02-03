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Sivas'ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Sivas\'ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda meydana gelen kazada, H.H. idaresindeki otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte H.H, M.H. ve Z.H. yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

03.02.2024 18:11
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Sivas'ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

H.H. idaresindeki 58 PA 655 plakalı otomobil, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda refüje çarparak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte H.H, M.H. ve Z.H. yaralandı.

Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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