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Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Hastanede Tedavi Altına Alındı

Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında otomobilin çarptığı N.Y. isimli kadın ağır yaralandı ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.

Sivas\'ta Otomobilin Çarptığı Kadın Hastanede Tedavi Altına Alındı
16.12.2023 - 17:13,
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Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Y.Y. yönetimindeki 06 DU 0615 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan N.Y'ye (51) çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.Y, Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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