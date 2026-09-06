Sivas'ta Otomobilin Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Yaralandı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde T.C. yönetimindeki otomobil devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
T.C. (45) yönetimindeki 34 EIU 600 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.N.N. (28), S.C. (46), Y.C. (13) ve M.Z. (32) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otomobilin Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Yaralandı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?