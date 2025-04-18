Sivas\'ta otomobiller çarpıştı, 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ş.K'nin (52) yönetimindeki 58 TP 841 plakalı otomobile Yenişehir Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde A.A. idaresindeki 58 BE 877 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ş.K. yönetimindeki otomobil refüje çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı her iki otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, Ş.K'nin aracında bulunan M.K, G.Y, S.K ve İ.Y. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesin'de tedavi altına alındı.