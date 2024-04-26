Sivas'ta Silahla Ateş Eden 28 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Silahla Ateş Eden 28 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Sivas\'ta Silahla Ateş Eden 28 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, düğün ve eğlencelerde silahla ateş etme olaylarına karşı çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve 13 tabanca ile 5 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tedbirlerini sürdüreceğini belirtti.

26.04.2024 13:55
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Sivas'ta 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düğün ve eğlencelerde "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" anlayışıyla çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve 13 tabanca ile 5 av tüfeği ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca sorumluluk bölgemizdeki tüm muhtarlara mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılmıştır. Sivas İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik düğün ve eğlence evlerini cenaze evlerine çevirmemeleri ve silah atılmaması amacıyla tüm tedbirler kararlık ve gayretle sürdürülecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Silahla Ateş Eden 28 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Silahla Ateş Eden 28 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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