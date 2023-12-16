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Sivas'ta tabancayla yaralanan kişiyi darbeden şüpheliler tahliye edildi - Son Dakika
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Sivas'ta tabancayla yaralanan kişiyi darbeden şüpheliler tahliye edildi

Sivas'ta Mesut Özer'i tabancayla yaraladıktan sonra darbeden Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, suç vasfının değişme ihtimali ve haksız tahrik gerekçesiyle 3. kez çıktıkları hakim karşısında ikinci kez tahliye kararıyla serbest bırakıldı.

Sivas\'ta tabancayla yaralanan kişiyi darbeden şüpheliler tahliye edildi
16.12.2023 - 11:32,
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SİVAS'ta, Mesut Özer'i (32) tabancayla sırtından yaraladıktan sonra darbeden, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Ruşen Yıldız (45) ve İsmail Akın (31), suç vasfının değişme ihtimali ve haksız tahrik gerekçesiyle 3'üncü kez çıktıkları hakim karşısında, ikinci kez tahliye kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Mayıs'ta, Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Mesut Özer, Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, tatil için Çınarlı köyüne geldi. İddiaya göre, Mesut Özer, patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet bulunan Ruşen Yıldız ve İsmail Akın'ın evinin önünde küfredip tabancayla ateş ederek uzaklaştı. Yıldız ve Akın, Özer'i gece saatlerinde telefonla arayıp konuşmak için evinin önüne çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ruşen Yıldız, Mesut Özer'e kafa attı. İkili arasındaki kavgada ise Ruşen Yıldız'ın yanında bulunan İsmail Akın, montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkarıp, Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti. Yere düşen Özer'i, Akın ile Yıldız uzun süre darbetti. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden kaçarken, yaşananlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Köylülerin yardımıyla Mesut Özer, ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Bir hafta yoğun bakımda tedavi gören Özer, hayati tehlikeyi atlatıktan sonra taburcu edildi.

TESLİM OLDULAR

Olaydan sonra kaçan şüpheliler, 4 Ağustos'ta teslim oldu ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüpheliler için 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şüphelilerin, 12 Ağustos'ta avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi. Savcılığın itirazıyla yeniden tutuklanan Yıldız ve Akın, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, evlerinin önünde tabancayla ateş açılması ve küfür sonrasında olayın gerçekleştiğini belirterek, haksız tahrik gerekçesi ile tutuksuz yargılanma talep etti. Mahkeme tarafından suç vasfının değişme ihtimali ve haksız tahrik gerekçesi ile Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, 2'nci kez tahliye kararıyla serbest bırakıldı. Duruşma, eksik evrakın giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: DHA
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İsmail Akın, İstanbul, Son Dakika

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