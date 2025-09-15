Sivas'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

1) TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIKTAN SONRA DEVRİLDİ: 15 YARALI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Suşehri ilçe girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.