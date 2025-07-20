Sivas'ta TIR'a çarpan otomobilde kaza: 1 çocuk öldü - Son Dakika
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Sivas'ta TIR'a çarpan otomobilde kaza: 1 çocuk öldü

Sivas\'ta TIR\'a çarpan otomobilde kaza: 1 çocuk öldü
20.07.2025 17:45
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İmranlı'da park halindeki TIR'a çarpan otomobilde 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu İmranlı ilçesi Beğendik köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akgöz idaresindeki (35) 07 AYR 988 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Mahmud Sedeshi'ye ait 96 AAN 664 yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şeyda (32), Doğa (3) ve Alperen Akgöz (7) ile Şeyma (28) ve Akkız Erkarakuş (57) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Doğa Akgöz,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anca Akgöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta TIR'a çarpan otomobilde kaza: 1 çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta TIR'a çarpan otomobilde kaza: 1 çocuk öldü - Son Dakika
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