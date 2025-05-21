Sivas\'ta TIR\'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde uygulama noktasında durdurulan iki TIR'da yapılan aramada soğuk asfalt çuvalları arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından D-100 kara yolunda yapılan uygulamada iki TIR durduruldu. Polis ekipleri tarafından TIR'ların dorse bölümünde yapılan aramada soğuk asfalt çuvallarının arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. TIR'larda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği bildirildi. Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla yurda sokan iki TIR sürücüsü de gözaltına alındı.