Sivas\'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

D.S. yönetimindeki 34 UF 2680 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan U.M.S, A.S, B.S, C.K. (53) ve İ.S. yaralandı.

Yaralılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan C.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.