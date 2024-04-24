Sivas'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Sivas\'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, N.Y. yönetimindeki 34 FCA 462 plakalı otomobil ile O.A. idaresindeki 58 BZ 921 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

24.04.2024 20:53
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

N.Y. yönetimindeki 34 FCA 462 plakalı otomobil ile O.A. idaresindeki 58 BZ 921 plakalı hafif ticari araç, Kadıburhanettin Mahallesi Stadyum Sokak'ta çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan N.Y. itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralanan sürücüler Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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