Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.S. (31) yönetimindeki 58 AEA 241 plakalı hafif ticari araç ile E.Ş. (21) idaresindeki 34 HON 440 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada S.S'nin kullandığı araçta bulunan N.S. (53) ve Ş.Ö. (27) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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