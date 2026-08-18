Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
H.A.K. (66) idaresindeki 06 FL 2269 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akıncılar-Elibüyük köyü kavşağında refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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