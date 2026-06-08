Sivas'ta Trafik Kazası ve Kayıp Genç Kız Aranıyor - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Kazası ve Kayıp Genç Kız Aranıyor

Sivas\'ta Trafik Kazası ve Kayıp Genç Kız Aranıyor
08.06.2026 13:48
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Koyulhisar'da bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayıp genç kız için Kelkit Irmağı'nda arama sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Suşehri Jandarma Komando Birliği, JAK, Sivas Polis Özel Harekat Timi ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığından 73 kişilik ekip katılıyor.

Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda kadavra köpeği ve dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Koyulhisar, Jandarma, Esma Nur, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Sivas, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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