Sivas'ta Uzay Hackathon Heyecanı

28.03.2026 16:27
TUA Astro Hackathon, Sivas'ta 18 takımın katılımıyla başladı. 48 saat sürecek yarışmada uzay projeleri geliştirilecek.

TÜRKİYE Uzay Ajansı'nın (TUA) uzay programı kapsamında, TÜMMİAD ve Valentura iş birliğiyle hayata geçirilen TUA Astro Hackathon Yarışması, Sivas'ta 18 takımın katılımıyla başladı.

Uzay teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, yazılım, mühendislik, tasarım ve farklı disiplinlerden katılımcıları aynı çatı altında buluşturan TUA Astro Hackathon Yarışması, Sivas'ta başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya 18 takım ve 55 kişi katıldı. 48 saat sürecek hackathon boyunca katılımcılar; uzay teknolojileri, uydu sistemleri, astrofizik ve uzay araştırmaları gibi alanlarda proje geliştirerek teknik bilgi ve becerilerini ortaya koyacak. Ayrıca katılımcılar, takım çalışması deneyimi kazanma fırsatı da elde edecek.

Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Uzay Ajansı Astro Hackathon Sivas Lideri Burak Aslan, "37 ilde eş zamanlı düzenleniyor. 48 saat boyunca kesintisiz bir maraton olarak düzenlenecek. Biz de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent ev sahipliğinde yarışmayı düzenliyoruz. Yarışmaya 18 takım katılıyor. 55 bireysel katılımcımız var. Takımlar halinde yarışıyorlar. 48 saat boyunca 27 probleme çözüm üretmeleri isteniyor. Yarışma sonunda yerelde ilk 3 kişiye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent Kuluçka Merkezi'ne giriş ödülü verilecek. Ayrıca birincilik madalyası ve katılım belgeleri de verilecek. Sivas'ta birinci olanların da ulusal çapta Ankara'ya gitme fırsatı olacak. Daha önce Hackathon deneyimlememiş olan yarışmacılarımız da var. Hem onların ilk defa Hackathon deneyimlemesi, ayrıca Türkiye'nin uzay misyonu ve milli programı çerçevesinde aldığı aksiyon kapsamında gençlerin ve tüm uzaya ilgili olan kişiler bilgilenecek" diye konuştu.

Yarın sona erecek olan yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verilecek. Yarışmada birinci olarak seçilecek proje ise Türkiye Uzay Ajansı merkezine gönderilecek.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Güler, Katar Emiri’nin kardeşlerini kabul etti Bakan Güler, Katar Emiri'nin kardeşlerini kabul etti
İzlemesi bile heyecan verici Beğeni yağmuruna tutulan video İzlemesi bile heyecan verici! Beğeni yağmuruna tutulan video
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan sürpriz market denetimi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj

17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:38
Montella’dan bomba Orkun Kökçü kararı
Montella'dan bomba Orkun Kökçü kararı
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
