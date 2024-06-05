Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı - Son Dakika
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı

Sivas\'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri \'Bilim Şenliği\' sergisi açtı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 'Bilim Şenliği' sergisi, okul bahçesinde açıldı. Kaymakamı Emre Zafer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Furkan Kasap ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz'ın katıldığı serginin açılışında, öğrencilerin projeleri büyük ilgi gördü.

05.06.2024 12:50
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı.

Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Kaymakamı Emre Zafer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Furkan Kasap ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz gerçekleştirdi.

Zafer, burada yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, birbirinden güzel projelerle bizlere umut veriyor." dedi.

Fen bilimleri öğretmeni Tülay Başkaya ise öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında davetlilere bilgi verdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal, Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, kurum amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı - Son Dakika
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