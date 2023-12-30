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Sivas'taki dağ keçilerinin birbirleriyle mücadelesi böyle görüntülendi - Son Dakika
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Sivas'taki dağ keçilerinin birbirleriyle mücadelesi böyle görüntülendi

Sivas'ta doğa koruma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında sarp kayalıklarda dövüşen dağ keçileri drone ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

30.12.2023 - 15:18,
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Sivas'taki dağ keçilerinin birbirleriyle mücadelesi böyle görüntülendi

Sarp kayalıklarda amansız mücadele

SİVAS - Sivas'ta sarp kayalıklarda dövüşen dağ keçileri drone ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Sivas'ta yaban hayatı envanter çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında ekipler kayaların usta tırmanıcıları olarak bilinen dağ keçilerini görüntüledi. Sarp kayalıklarda 2 dağ keçisinin dövüştüğü anlar drone kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar beğeni topladı.

Sivas\'taki dağ keçilerinin birbirleriyle mücadelesi böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'taki dağ keçilerinin birbirleriyle mücadelesi böyle görüntülendi - Son Dakika
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