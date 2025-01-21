Sivas'taki Kayak Otelinde Patlama: Gaz Sıkışması İhtimali Üzerinde Duruluyor - Son Dakika
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Sivas'taki Kayak Otelinde Patlama: Gaz Sıkışması İhtimali Üzerinde Duruluyor

Sivas\'taki Kayak Otelinde Patlama: Gaz Sıkışması İhtimali Üzerinde Duruluyor

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde bir otelin dinlenme odasında meydana gelen patlamada, gaz sıkışması ihtimali araştırılıyor. Olayda yaralanan antrenörlerin tedavisine devam ediliyor.

21.01.2025 13:07  Güncelleme: 13:15
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GAZ SIKIŞMASI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelin bitişiğinde bulunan, yine otele ait kayak sporcularının dinlenme odasında yaşanan patlamaya ilişkin jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Binada sıvılaştırılmış doğal gaz kullanıldığı, yaşanan bir gaz sıkışması sonucu patlamanın gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

'ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU'

Olay sırasında binanın başka bir bölümde bulunan Milli Kayak Antrenörü İlhan Erzurum, şiddetli bir patlama yaşandığını söyledi. Erzurum, "Sömestir tatili. 15 gün burada kayak uygulamamız vardı. Bu sabah buraya geldik. İçeriye girdik. 2 dakika sürmeden, herkes odasına gitti. Kadın antrenörlerin odasında aniden bir patlama oldu. Dış kapısı kırıldı, çok şiddetli bir patlama oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Antrenör arkadaşlarımızın saçları alev halinde, üstleri başları yanarken, onları dışarı çıkarıp karla söndürmeye çalıştık. Aklımıza ilk gelen çözüm o oldu. Söndürdük ve peşinden ambulans helikopterle sevk edildiler. Kibar Genç isimli antrenörümüzün durumu biraz ağır. Diğerlerinin şuuru yerindeydi ama saçları ve vücutlarında yanıklar vardı. Sebebini biz de bilemiyoruz. Şu an inceleme yapılıyor. Burası bizim konakladığımız yer. Burada sporcular üstlerini değiştirip, kayaklarını alarak pistlere çıkıyorlardı" diye konuştu. Yaralıların tedavileri sürerken, patlamanın kesin nedeni yapılacak inceleme sonucunda netleşecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'taki Kayak Otelinde Patlama: Gaz Sıkışması İhtimali Üzerinde Duruluyor - Son Dakika

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