Sivas\'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi\'nde 40 Bin Ziyaretçi Ağırlandı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, ocak ayından itibaren 40 bin ziyaretçi ağırlandı.
Kentin kuzeyinde yer alan, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve buz park ile kayakseverlere alternatifler sunuyor.
2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet verilmeye başlanan kayak merkezinde 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor.
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde kayak merkezinde yoğunluk yaşadıklarını söyledi.
Merkezin ocak ayının ilk haftasından itibaren hizmet vermeye başladığını belirten Altun, "Ciddi bir kar yağışı olmadı ama suni karlama sisteminin olması tesisimizi ön plana çıkardı. Tesislerimizde yarıyılda yüzde 100 doluluk oranını yakaladık." dedi.
Pistlerde yoğunluk yaşandığını aktaran Altun, "Misafirlerimiz Sivas başta olmak üzere Tokat, Amasya, Yozgat ve Samsun'dan geliyor. Otellerimizde Marmara Bölgesi'nden ciddi yoğunluk yaşanıyor. Uçak seferlerinin bu yıl aksamadan devam etmesi sayesinde yüzde 100 doluluğu yakalamış durumdayız." diye konuştu.
YHT'nin etkisiyle ziyaretçi sayısı arttı
Altun, böyle güzel bir tesiste vatandaşlara hizmet vermenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ailelerin çocukları ile kayak yaparak, kızak kayarak, buz pateninde eğlenerek güzel gün geçirmesi bizi ciddi manada mutlu ediyor. Kayak merkezimizin tanıtımını yapmak için Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) bütün vagonlarına reklam verdik. Burada Yozgat'tan misafir ağırlıyor olmamız YHT'nin faydasını gösteriyor. Daha önce de Ankara'daki acentelerimizi burada misafir ederek onlarla çalışmaya başladık. Onların da misafir yolluyor olması sayesinde yüzde 100 doluluğu yakalamış durumdayız."
Kayak merkezine gelen her misafirin turnikeden geçtiğine dikkati çeken Altun, "Bu nedenle sayılarımızı çok rahat görebiliyoruz. Ocak ayından bugüne 40 bine yakın misafir ağırladık. Bu da şunu gösteriyor, vermiş olduğumuz hizmetin karşılığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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