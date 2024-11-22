Sivas'tan Kadına Şiddetle Mücadele Klibi

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Sivas Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında klip hazırladı.

Kadın polislerin de yer aldığı klip şehrin değişik yerlerinde çekildi. "Kadına yönelik şiddete dur demek için Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak yanınızdayız" mesajıyla paylaşılan klipte, polis merkezi amirliklerinde yer alan Güven Masası'nın da önemine vurgu yapıldı.

Klipte, İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinde yer alan polisler görev aldı.

Şiddete maruz kalan kadınlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istenilen klipte, "Unutmayın, yalnız değilsiniz. Kadına şiddete karşı hep birlikteyiz." mesajı da verildi.

Hazırlanan klip, Sivas Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.