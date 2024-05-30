Sivas Ulaş\'ta Kur\'an Kursu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Müftüsü İzzet Kendir, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Kendir, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü katliama tepki gösterdi.

Müftülük olarak Kur'an kursunu 2 yıl önce hayata geçirdiklerini söyleyen Kendir, "Bu yıl ikinci kez mezunlarımızı verdik. Amacımız dinini, vatanını, bayrağını, ezanını seven, ülkesinin ve milletinin yararına çalışacak imanlı nesiller yetiştirmektir." dedi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, çocuklar ilahiler eşliğinde gösteri sundu.

Programda Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey öğrencilere mezuniyet belgelerini vererek, Kuran-ı Kerim hediye etti.