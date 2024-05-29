Sivas Ulaş'ta Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas Ulaş'ta Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Sonuçlandı

Sivas Ulaş\'ta Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Sonuçlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan muhtarlar derneği başkanlık seçiminde Aşağıada Köyü Muhtarı Sebahattin Kartal tek aday olarak seçildi. Kartal, kendisine oy verenlere teşekkür ederek birlikte karar vereceklerini ve derneği ileriye taşıyacaklarını belirtti. Muhtarlar, Kartal'a yeni görevinde başarılar diledi.

29.05.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar derneği başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen, 42 mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı seçimde tek aday olarak gösterilen Aşağıada Köyü Muhtarı Sebahattin Kartal oyların tamamını alarak dernek başkanı oldu.

Kendisine oy verenlere teşekkür eden Kartal, "Beni dernek başkanı olarak tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Altı dönemdir köy muhtarlığı yapıyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağım, her şeyi ben bilirim demeyeceğim. Birlikte karar vereceğiz. İstişarelere açık olacağım. Hep birlikte muhtarlar derneğini bir adım ileriye götürebilirsek bu benim için onur olacaktır." diye konuştu.

Muhtarlar, Kartal'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Kartal, Sivas, Ulaş, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Ulaş'ta Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Her şeyi açık açık itiraf etsin
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:42:51. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Ulaş'ta Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement