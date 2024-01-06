Sivas Üniversite Hastanesi İnşaatında Yangın Çıktı

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Sivas'ta üniversite kampüsü içerisinde yapımı devam eden yeni üniversite hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinden çıktığı öğrenildi yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan dolayı hastane inşaatının 4'ncü katında bulunan 5 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.