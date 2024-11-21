Sivas Valiliği'nden Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Sivas Valiliği'nden Güvenlik Toplantısı

Sivas Valiliği\'nden Güvenlik Toplantısı

Valilik, asayiş olaylarını değerlendirip kış tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

21.11.2024 16:49
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Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

2024 yılının ilk 10 ayında Sivas'ta yaşanan asayiş olaylarını değerlendiren Şimşek, yaklaşık 13 bin 500 olay gerçekleştiğini, bu suçların 1122'sinin mal varlığına, 4 bin 788'inin ise kişilere karşı işlendiğini belirtti.

Tüm asayiş suçlarında aydınlatılma oranının yüzde 97 olduğunu vurgulayan Şimşek, özellikle uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede güvenlik güçlerinin önemli operasyonlar gerçekleştirdiğini aktardı.

Şimşek, ara tatilin ardından okullarda hem asayiş hem de trafik anlamında her türlü önlemin alındığını belirtti.

Kış tedbirleri hakkında da bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Sivas, kış şartlarının oldukça ağır geçtiği çok büyük bir coğrafya. Bu nedenle tüm kurumlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde kış tedbirlerimizi planlıyor, gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan bireysel olarak kendi tedbirlerini almalarını istirham ediyoruz. Bireysel önlemleri son derece önemsediğimizi de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tüm vatandaşlarımıza afetlerden, kazalardan uzak, kar yağışının bereketiyle geldiği bir kış mevsimi diliyorum."

Kaynak: AA

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